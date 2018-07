Le président de l'Association du cinéma du Vietnam Dang Xuan Hai (gauche) présente le documentaire au chef par intérim du Musée de Kaysone Phomvihane, Singthong Singhapanya (Photo: VNA)

Vientiane, 13 juillet (VNA) - L'Association du cinéma du Vietnam a organisé, jeudi à Vientiane, une cérémonie pour remettre un documentaire sur les relations du président Souphanouvong avec le Vietnam.



Il faisait partie des activités pour commémorer le 109ème anniversaire du président laotien (13 juillet) et approfondir les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.



Le film de 60 minutes a été tourné en avril 2017 alors que les deux nations célèbrent le 55ème anniversaire d’établissement des relations diplomatiques et les 40 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.



Le film de deux tomes racontent les histoires de vie du président Souphanouvong lorsqu'il a étudié au Vietnam et a ensuite travaillé comme architecte en chef du Service des travaux publics d'An Nam Trung Ky (Centre du Vietnam) à Nha Trang, avec la réunion historique du prince Souphanouvong avec le président Ho Chi Minh en septembre 1945 et son évasion de la prison de Phonkheng de la capitale de Vientiane en juillet 1959.



Le documentaire illustre les sentiments du président laotien avec le Vietnam, ses contributions aux révolutions des pays et l'amitié Vietnam-Laos. -VNA