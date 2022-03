Hanoi, 4 mars (VNA) – Les États-Unis ont livré vendredi 4 mars 34 congélateurs congélateurs médicaux ultra-basse température supplémentaires au Vietnam pour aider le pays à étendre sa capacité de conservation de vaccins contre le Covid-19.

Photo d'illustration: iStock



Les congélateurs ont été remis au ministère vietnamien de la Santé par l’ambassadeur des États-Unis Marc Knapper lors d’une cérémonie à Hô Chi Minh-Ville.

Ils font partie des 111 congélateurs ultra-basse température que le Département américain de la Défense fournit au Vietnam pour une valeur totale d’environ 1 million de dollars. Ils seront envoyés à Hô Chi Minh-Ville et dans plusieurs provinces du Sud.



L’ambassadeur Marc Knapper a déclaré qu’avec les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le Département américain de la défense s’est tenu aux côtés des partenaires vietnamiens dans la lutte contre le Covid-19.

Le don américain de congélateurs ultra-basse température aujourd’hui et les livraisons précédentes de plus de 26 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, de 100 ventilateurs et d’autres fournitures médicales au Vietnam marquent un jalon important dans le partenariat bilatéral dans le domaine de la santé, a-t-il déclaré.

Avec ces congélateurs à ultra-basse température, le Vietnam peut stocker et distribuer en toute sécurité des vaccins à ARNm, a-t-il indiqué.

Le diplomate a souligné que les États-Unis se sont engagés à aider le peuple vietnamien à lutter contre l’épidémie de Covid-19 et que la mission américaine continuera de pousser la livraison de plus de vaccins au Vietnam jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour quiconque souhaite se faire vacciner.

Il s’est dit confiant qu’ensemble, les deux pays seront en mesure de surmonter la crise du Covid-19.

Le professeur associé Nguyên Vu Trung, directeur de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, l’un des récipiendaires, a remercié les États-Unis pour leur soutien opportun, soulignant l’importance des congélateurs ultra-basse température dans la conservation et la distribution des vaccins.

Les congélateurs seront utilisés par l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, l’hôpital Cho Rây, l’hôpital militaire 176 et les Centres de contrôle des maladies de 20 provinces du Sud pour soutenir le déploiement de la campagne vaccinale en cours dans le pays. – VNA