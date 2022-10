Ecosystème marin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a réaffirmé son soutien et ses contributions actives aux initiatives régionales et mondiales concernant les déchets plastiques marins, l'économie bleue, les zones de protection marine…

Cette déclaration a été faite lors de 2e partie de la 25e réunion intergouvernementale de l'Organe de coordination sur les mers d'Asie de l'Est (IGM 25.2), qui s’est clôturée dans la soirée du 13 octobre à Hanoï.

Selon la directrice générale adjointe de l'Administration vietnamienne des mers et des îles, Pham Thu Hang, les neuf pays membres de l'Organe de coordination sur les mers d'Asie de l'Est (COBSEA) que sont le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, la République de Corée, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, se sont mis d'accord sur le fait que la dégradation des écosystèmes marins et la pollution plastique sont de graves problèmes environnementaux aux niveaux national, régional et mondial.

Les pays ont également affirmé mettre sérieusement en œuvre les engagements de chaque pays aux niveaux régional et mondial pour renforcer la lutte contre la pollution terrestre et marine, tout en promouvant la conservation des écosystèmes marins et côtiers.

Kerstin Stendhal, spécialiste du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a déclaré que cette réunion avait été un succès, attirant l'attention et le consensus de tous les pays membres sur la question de la protection du milieu marin, contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle a ajouté qu’il s'agissait d'une étape importante pour l'amitié et la coopération durable entre les pays d'Asie de l'Est.

Le Cambodge présidera l’IGM 26 en 2023. -VNA