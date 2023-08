Photo : VNA

source

Lao Cai, 27 août (VNA) - L'équipe féminine vietnamienne 1 de volley-ball a remporté la Coupe internationale féminin de volley-ball - Coupe VTV Ferroli 2023, après sa victoire contre l'équipe féminine vietnamienne 2 lors de la finale organisée le 26 août dans la province septentrionale de Lao Cai.S'exprimant lors de l'événement, Giang Thi Dung, vice-présidente du Comité populaire provincial et chef adjoint du comité d'organisation du tournoi, a déclaré que la compétition avait été un grand succès. Les joueuses de six équipes ont offert au public des matchs passionnants et de qualité, avec un état d'esprit sportif, de solidarité et d'amitié.Menant deux sets à zéro (25-14 ; 26-24) contre l'équipe féminine vietnamienne 2, l'équipe féminine vietnamienne 1 a aussi remporté le troisième sur le score de 25-19.Auparavant, le Club Choco Mucho des Philippines avait battu 3 sets à 1 l'Université Kansai du Japon, pour se classer troisième du tournoi.Les champions ont reçu une récompense de 10.000 dollars et les premier et deuxième finalistes respectivement 7.000 et 5.000 dollars.Le quatrième prix, d'une valeur de 2.000 dollars, a été attribué à l'Université japonaise du Kansai; le prix de consolation, de 1.000 dollars, à l'équipe de la ville sud-coréenne de Suwon. Une équipe australienne a remporté le prix du style, d'un montant de 1.000 dollars. - VNA