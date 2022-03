Jakarta, 22 mars (VNA) - Le Vietnam a présenté cinq propositions visant à promouvoir les actions des parlements pour atteindre les objectifs net zéro lors de la réunion plénière de la 144e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP-144) à Bali, Indonésie, le 22 mars.

Photo : VNA

Le chef de la délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam à l'UIP-144, Vu Hai Ha, a déclaré que tout d'abord, les parlements des pays devraient appeler les gouvernements à déployer des politiques d'adaptation au changement climatique de manière plus robuste et efficace selon l'Accord de Paris et à construire une feuille de route pour la réalisation des objectifs net-zéro engagés lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) ainsi qu'une supervision renforcée de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 13 des actions climatiques.

Deuxièmement, les parlements devraient renforcer la coopération sur la base de l'équité et de la responsabilité, en tenant compte de la capacité et des conditions de chaque pays, en particulier la coopération entre les parlements membres de l'UIP, et entre l'UIP et les organisations internationales afin de mettre en commun les ressources, de partager l'expérience et de soutenirr des informations techniques et financières et des hautes technologies au renforcement de la capacité des parlements à répondre au changement climatique.

Les pays les plus développés doivent prendre l'initiative de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et fournir aux pays en développement une assistance technique, financière et technologique pour les aider à accroître leur capacité d'adaptation au changement climatique, a déclaré le législateur vietnamien.

Troisièmement, les parlements doivent renforcer le travail d'élaboration des lois, réviser et amender les lois, allouer un budget pour assurer la réalisation par leurs pays des engagements climatiques, de la réduction des émissions de GES et des objectifs de zéro net en fonction de la capacité et du niveau de développement de chaque pays.

Quatrièmement, l'UIP devrait travailler avec le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour mettre en place des mécanismes de supervision et de partage d'informations, d'expériences et de modèles efficaces de mise en œuvre des engagements.

Cinquièmement, les parlementaires doivent maintenir leur rôle en établissant des liens avec les habitants et en sensibilisant les habitans et les entreprises aux opportunités et aux avantages à long terme de s'engager dans des initiatives mondiales de réduction des GES, encourager le développement du partenariat public-privé et promouvoir les efforts et la créativité des entreprises ainsi que le soutien et les actions des personnes.

Vu Hai Ha a également averti que le changement climatique a atteint un niveau alarmant, avec des impacts graves évidents du changement climatique comme l'élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et la sécheresse qui menacent la sécurité alimentaire mondiale et la biodiversité, et l'augmentation de la pauvreté, du chômage, des inégalités sociales, de l'instabilité et de la conflits dans de nombreux pays et régions du monde.

Ces graves défis exigent que les pays consolident leurs engagements et prennent des mesures pour réduire les GES, et suivent un processus de reprise économique verte durable et inclusif dans la période post-pandémique, a-t-il déclaré.

Vu Hai Ha qui est à la tête de la Commission des Affaires extérieures de l'AN du Vietnam, a souligné que l'AN et le gouvernement vietnamiens sont résolus à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, à augmenter rapidement le ratio d'énergie renouvelable et à élaborer une feuille de route appropriée pour passer à une économie verte et circulaire. et une économie à faible émission de carbone, respectant ainsi ses engagements lors de la COP26.

Le Vietnam espère recevoir le soutien et la coopération de partenaires internationaux dans des programmes, des projets d'investissement sur l'adaptation au changement climatique et le développement durable, a-t-il affirmé.- VNA