Il faut renforcer le développement des océans, développement durable des moyens de subsistance marins . Photo : CTV

Hanoi (VNA) – La Journée mondiale de l’océan 2021 marque le début de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) proclamée par les Nations unies pour mobiliser les acteurs intéressés du monde entier autour d’un cadre commun qui mettra la science au service des pays dans leur mise en œuvre de l’Objectif de développement durable 14 sur l’océan.



Selon le chef du Département général de la mer et des îles du Vietnam, Ta Dinh Thi, les zones côtières et marines du Vietnam sont de plus en plus menacées par l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes tels que l’élévation du niveau de la mer, les tempêtes…

En plus, l’épidémie de Covid-19 ont gravement affecté les activités de production et les moyens de subsistance des habitants locaux, en particulier les pêcheurs, agriculteurs, personnes travaillant dans les secteurs du tourisme et du transport maritime.

Il faut construire des stratégies de développement des moyens de subsistance tirés de la mer pour les pêcheurs, a-t-il suggéré, soulignant que l’exploitation des ressources de manière raisonnable et la protection du milieu marin sont des facteurs fondamentaux pour un développement efficace et durable et l’économie bleue.

Le responsable a également suggéré aux ministères, secteurs et localités de participer activement à l’élaboration de la Planification nationale de l’espace marin pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, et d’un Plan directeur sur l’exploitation et l’utilisation durables des ressources côtières du pays pour 2021-2030, avec une vision à 2045.

Les ministères, localités et les secteurs, y compris le tourisme et les services maritimes ; l’économie maritime ; l’exploitation du pétrole, du gaz et d’autres ressources marines ; la culture et l’exploitation des fruits de mer ; l’industrie côtière ; les énergies renouvelables, doivent se concentrer sur la mise en œuvre de la résolution N°36-NQ/TW en date du 22 octobre 2018 du 8e Plénum du Comité central du Parti du XIIe mandat sur la Stratégie de développement durable de l’économie marine du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045.

Les localités doivent créer dans les meilleurs délais leurs comités de pilotage sur la mise en œuvre de la résolution N°36-NQ/TW, a-t-il demandé. –VNA