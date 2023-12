Photo : internet

Hanoï, 24 décembre (VNA) - De nombreuses localités du Vietnam ont encouragé la conversion de parcs industriels traditionnels en parcs éco-industriels et ont également développé de nouveaux parcs industriels verts.Il s’agit d’une tâche cruciale de la Stratégie nationale de croissance verte 2021-2030, de la vision jusqu’en 2050 et du Plan d’action national pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.Selon les experts, le développement d'une économie circulaire est devenu une tendance parmi les pays, d'autant plus que les ressources mondiales s'épuisent de plus en plus.À long terme, outre la conversion des parcs industriels existants, le Vietnam construira de nouveaux parcs industriels écologiques répondant aux exigences de conception et de planification et attirant des projets d'investissement dotés de processus et de technologies de production respectueux de l'environnement, d'une utilisation efficace des ressources, d'une réduction des déchets et d'une réutilisation. de matières premières et d'énergie.Vuong Thi Minh Hieu, directrice adjointe du Département de gestion des zones économiques du ministère du Plan et de l'Investissement, a déclaré que le ministère s'était coordonné avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour reproduire davantage le modèle de parc éco-industriel à Hai Phong, Dong Nai et Ho Chi Minh-Ville via le projet de déploiement de parcs éco-industriels au Vietnam selon l'approche du Programme mondial de parcs éco-industriels. Cet effort a donné des résultats très encourageants.Cependant, le développement des parcs industriels présente certaines limites, car la planification du développement des parcs industriels n'a pas clairement montré une vision stratégique et globale.Dans certaines régions, la planification du développement des parcs industriels ne reflète pas les besoins réels de développement ni la capacité à attirer les investissements. Cela a conduit à ce que la qualité et l'efficacité de l'attraction des investissements ne répondent pas aux attentes en termes d'utilisation efficace des terres pour le développement socio-économique national et d'assurer un développement durable et équilibré des piliers économiques, environnementaux et sociaux.En outre, les parcs industriels traditionnels de la même localité manquaient encore de coopération pour accroître la compétitivité et les connexions avec les parcs industriels des localités voisines.Le Vietnam attire davantage d’investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité pour promouvoir la croissance économique et l’intégration économique internationale. La préparation des infrastructures industrielles est donc une nécessité urgente pour répondre aux exigences de plus en plus strictes des investisseurs étrangers.Parmi ceux-ci, le développement de parcs éco-industriels est considéré comme essentiel pour résoudre les limitations et insuffisances environnementales, réduire le gaspillage des ressources et accroître l’engagement dans la chaîne de valeur.Par conséquent, le Vietnam doit continuer à innover et à améliorer les institutions, politiques et réglementations existantes et à ajuster les objectifs et les orientations du développement des parcs industriels et des zones économiques. Ces mesures s'adapteront au nouveau contexte et contribueront à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement socio-économique.- VNA