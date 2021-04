Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Le projet d’appui à la mise en œuvre de l’Accord de Paris au Vietnam (VN-SIPA) a soutenu certains contenus importants de la réalisation des contributions déterminées au niveau national (CDN), a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Le Cong Thanh.



Le projet attire une grande attention des partenaires de développement internationaux car il fournit des informations sur le changement climatique au Vietnam, a-t-il souligné lors de la 2e réunion du Comité de pilotage du VN-SIPA, tenue mercredi 14 avril à Hanoï.



Le succès de la mise en œuvre du projet aidera le Vietnam à réaliser ses Contributions déterminées au niveau national (CDN) conformément à l’Accord de Paris sur le climat, a-t-il précisé.



En vue d’accélérer la mise en œuvre du projet, le vice-ministre a proposé aux participants de la réunion d’avancer des mesures et d’approuver le Plan d’action 2021 du projet.



Le projet d’appui à la mise en œuvre de l’Accord de Paris au Vietnam (VN-SIPA) est réalisé entre 2019 et 2023 avec un budget total de 10,3 millions d’euros. Il bénéficie d’une aide non remboursable du gouvernement allemand. Sa réalisation a été approuvée en avril 2019 par le Premier ministre.



Le projet implique, entre autres, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ; les ministères vietnamiens des Ressources naturelles et de l’Environnement, des Transports et des Communications, de la Construction, de l’Agriculture et du Développement rural, du Plan et de l’Investissement ; les Comités populaires des provinces de Quang Binh et Hà Tinh (Centre).



Le projet comprend cinq volets qui soutiennent le développement d’un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, l’intégration des CDN dans les stratégies des ministères, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la coordination des projets dans le cadre de l’Initiative internationale sur le climat (IKI).



L’ambassadeur adjoint d’Allemagne au Vietnam, Weert Börner, a déclaré que le Vietnam était l'un des premiers pays à soumettre et à mettre à jour ses CDN. Selon lui, le projet VN-SIPA aide le gouvernement vietnamien à établir des conditions générales nécessaires à la mise en œuvre des CDN conformément à l’Accord de Paris. -VNA