Hanoi (VNA) – En renforçant la coopération internationale dans le domaine de l’énergie et en perfectionnement les mécanismes et politiques dans ce domaine, le Vietnam s’efforce d’améliorer l’efficacité, la durabilité et la capacité d’adaptation du secteur énergétique national.

Avec une production annuelle estimée de 7.000 à 8.700 MW, l’énergie éolienne représente un espoir pour l’avenir énergétique du territoire, ici à Gia Lai. Photo : VNA

Récemment, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Trân Van Tung, a rencontré Ann Marie Yastishock, directrice nationale de l’USAID au Vietnam et BT Tee, directeur général d’Informa Markets Vietnam pour favoriser la coopération dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables en particulier.

Trân Van Tung a souligné que le ministère des Sciences et des Technologies souhaite renforcer la connexion et le partenariat avec les entreprises nationales et étrangères dans le développement énergétique, en particulier les énergies renouvelables.

Les représentants de l’USAID et d’Informa Markets ont souligné le potentiel de coopération entre eux et le Vietnam dans les temps à venir, car le Vietnam donne la priorité à la croissance du secteur de l’énergie vers la durabilité pour assurer la sécurité énergétique nationale et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ils ont manifesté leur intérêt à travailler avec le ministère pour élaborer des programmes de coopération, en se concentrant sur des objectifs prioritaires pour promouvoir le développement des énergies renouvelables au Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Minh Vu, a récemment eu une séance de travail avec le fournisseur de services d’ingénierie allemand Großmann Ingenieur Consult GmbH (GICON®) et l’Institut du pétrole du Vietnam (VPI) sur la promotion des liens dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam.

Une centrale solaire à Ninh Thuân. Photo: VNA

Le président de GICON®, Jochen Grossmann, a déclaré qu’avec l’avantage d’un littoral de plus de 3.200 km, d’une vitesse moyenne annuelle du vent de plus de 6 m/s et d’une altitude de 65 m dans la Mer Orientale, le Vietnam a un grand potentiel de développement de l’énergie éolienne. GICON® collaborera et soutiendra le Vietnam dans le développement de l’énergie éolienne offshore, a-t-il déclaré.

VPI et GICON® collaboreront également dans la R&D des technologies de pointe pour la production d’hydrogène à partir d’eau de mer et l’utilisation de la biotechnologie et de l’électrolyse de l’eau pour convertir la biomasse en biométhane.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours des deux premiers trimestres de 2021, les énergies renouvelables représentaient environ 11,4 % de la production totale d’énergie et ce chiffre a tendance à augmenter. En termes d’énergie éolienne, neuf parcs éoliens fonctionnent actuellement au Vietnam avec une capacité totale d’environ 304,6 MW, faisant du Vietnam le premier pays de l’ASEAN en matière de transformation énergétique.

La production d’électricité et les marchés concurrentiels de vente en gros du Vietnam se sont formés, permettant aux centrales électriques d’offrir des prix d’électricité compétitifs sur un marché transparent et égal. Le secteur de l’électricité est en cours de restructuration pour encourager la formation d’un marché de détail de l’électricité concurrentiel et offrir plus de choix de fournisseurs aux consommateurs.

Lle Vietnam entreprend également des démarches vers un réseau électrique intelligent avec l’utilisation de technologies d’automatisation. – VNA