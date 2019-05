Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh a reçu vendredi 17 mai le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) Tadashi Maeda, indiquant que le Vietnam va favoriser l’activité des entreprises japonaises sur son sol.

Le membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh (droite) serre la main du gouverneur de la JBIC, Tadashi Maeda, le 17 mai à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam va créer des conditions optimales pour que JBIC et les entreprises japonaises puissent opérer et participer à des projets clés dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des transports et des infrastructures, a-t-il déclaré.

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti a affirmé la politique cohérente du Parti et de l’État vietnamiens consistant à considérer le Japon comme un partenaire de premier plan à long terme.

Nguyên Van Binh a hautement apprécié le développement fructueux des relations entre le Vietnam et le Japon dans tous les domaines, en particulier l’économie, le commerce et les investissements.

Il a salué le rôle joué par la JBIC dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et de l’octroi de prêts, contribuant ainsi à promouvoir les investissements japonais au Vietnam.

Pour sa part, le gouverneur de la JBIC a fait savoir que lors de ce voyage de travail au Vietnam, sa délégation a proposé de nouvelles initiatives de coopération visant à encourager le développement énergétique, notamment des énergies renouvelables, propres et respectueuses de l’environnement.

Il a également parlé des orientations de sa banque pour augmenter ses prêts au Vietnam dans les projets avec la participation des investisseurs et des exportateurs japonais.

La veille, le gouverneur de la JBIC a été reçu par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui a invité le Japon à coopérer avec le Vietnam sous forme de partenariat public-privé (PPP). Il a également demandé à la JBIC de s’appuyer sur ses expériences pour aider le Vietnam à perfectionner ses mécanismes en matière de PPP. – VNA