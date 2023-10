Hanoï (VNA) - L'équipe du Vietnam de football a avancé d'un rang pour se positionner à la 94e place mondiale dans le dernier classement de la FIFA publié en octobre, a annoncé vendredi la Fédération vietnamienne de football (VFF).L'équipe vietnamienne se classe 15e en Asie et conserve sa première place en Asie du Sud-Est.C'est un résultat surprenant étant donné qu'elle a été battue lors de ses deux matches amicaux officiels contre la Chine et la République de Corée lors des Journées FIFA en octobre.



Un joueur vietnamien (maillot rouge) lors du match contre l'équipe sud-coréenne dans le cadre des Journées FIFA. Photo: VFF

En Asie, le Japon a conforté sa première place du continent et se classe 18e au niveau mondial.Parmi les dix premiers, l'Argentine a réussi à garder sa première place. La France et le Brésil sont arrivés, respectivement, aux deuxième et troisième places. -VNA