Hanoi (VNA) – Le Vietnam a réussi à produire un vaccin contre la peste porcine africaine (PPA), une maladie hémorragique virale hautement contagieuse des porcs domestiques et sauvages, a fait savoir mercredi 1er juin le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên.

Le vaccin Navet-ASFVAC. Photo: baodautu.vn

Le vaccin a été annoncé sous le nom commercial Navet-ASFVAC de la Compagnie nationale par actions de médecine vétérinaire (Navetco) - anciennement Institut national de microbiologie -, une entreprise fondée en 1955 et rattachée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Le ministère prévoit de publier cette performance et de délivrer le permis pour la circulation de ce vaccin, vendredi 3 juin, a déclaré le responsable à la presse.



Nous pouvons produire en toute confiance un vaccin contre la PPA pour répondre aux besoins nationaux de prévention et de contrôle de l’épizootie et envisager son exportation, a-t-il souligné.



Jusqu’à présent, aucun pays n’a annoncé la production réussie d’un vaccin commercial contre la PPA. Par conséquent, le potentiel d’exportation de ce vaccin fabriqué au Vietnam vers d’autres pays est énorme, a-t-il ajouté.



À l’origine de lourdes pertes au sein des populations de porcs et d’importantes perturbations économiques, la PPA a provoqué une crise majeure dans l’industrie porcine ces dernières années.



En l’absence de vaccin efficace, cette maladie, qui touche actuellement plusieurs régions du monde, n’est pas seulement un obstacle pour la santé et le bien-être des animaux, mais a également des conséquences néfastes sur la biodiversité et la subsistance des éleveurs. – VNA