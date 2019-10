Hanoi, 30 octobre (VNA) - Le membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a eu une conversation téléphonique mercredi 30 octobre avec la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel sur la coordination dans l’identification des victimes vietnamiennes présumées dans la tragédie près de Londres.

Le camion dans lequel ont été découverts 39 corps, mercredi 23 octobre, à Grays, au Royaume-Uni. Photo: Reuters

Il a souligné que le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique et le peuple vietnamien suivent de près et regrettent le drame au comté d’Essex dans lequel 39 personnes ont été retrouvés mortes 23 octobre dans un camion frigorifique au comté d’Essex.Immédiatement après avoir reçu des informations sur l’incident, le ministère a demandé aux unités et aux localités de procéder rapidement à des vérifications, de recueillir des informations et de se tenir prêtes à se joindre à la partie britannique, lorsque cela leur est demandé.Les deux parties ont également échangé des idées sur un certain nombre de questions pertinentes et se sont mises d’accord sur divers contenus importants de la coordination.Le ministre Tô Lâm a remercié son homologue britannique pour sa bonne volonté dans la coopération et le partage d’informations sur l’incident. Il a également affirmé que son ministère coopérait étroitement avec les autorités britanniques compétentes pour enquêter sur l’affaire.La vérification des informations et de l’identité des victimes est très urgente, c’est pourquoi le ministère est prêt à envoyer au Royaume-Uni des équipes de travail qui collaboreront avec la police pour enquêter et vérifier l’identité des victimes.Le ministre a demandé que dans le cas où il y aurait des Vietnamiens parmi les victimes, la partie britannique faciliterait la protection des citoyens conformément aux lois britannique et vietnamienne, ainsi qu’aux lois et pratiques internationales.Il a également exprimé l’espoir que le Royaume-Uni prendra des mesures pour stabiliser la sécurité et la sûreté des ressortissants vietnamiens qui étudient et travaillent au Royaume-Uni, et que les deux parties renforceront leur coopération efficace dans les domaines d’intérêt mutuel. – VNA