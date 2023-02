Hanoï (VNA) – Le Vietnam est prêt à approfondir davantage la relation traditionnelle et le partenariat stratégique avec la France, notamment avec l'Agence française de développement (AFD), a déclaré le vice-Premier ministre Tran Hong Ha au son Directeur général Rémy Rioux lors d'une réception le 17 février à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien exprimé son souhait d'une assistance technique de l'AFD pour améliorer l'environnement juridique de la transition vers l'économie verte, l'investissement vert et la finance verte. Cela comprend l'élaboration d'un budget pour l'adaptation au changement climatique, la création d'un marché des crédits carbone, la diversification des sources d'énergie, la réalisation d'un bilan énergétique durable et le respect des engagements en matière de lutte contre le changement climatique, tels que le boisement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



En rejoignant l'accord de partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le G7 et d'autres pays développés, le Vietnam démontre son engagement et sa responsabilité envers les problèmes mondiaux, en particulier dans la réponse au changement climatique, a-t-il déclaré.



En plus d'aider le Vietnam à accéder à la technologie moderne pour le développement de l'énergie verte et renouvelable, il a souligné la nécessité d’élaborer un mécanisme financier mondial pour mettre en commun les investissements dans la recherche pratique et fondamentale sur un système de réseau intelligent, le transport et l'exportation d'énergie renouvelable, et la production de carburants verts.



Il a souhaité que dans un avenir proche, les modèles et projets d'accompagnement de l'AFD, forte de 30 ans d'expérience au Vietnam, soient transrégionaux et transsectoriels. L'AFD s'associerait à des scientifiques et à des entreprises pour étudier et commercialiser la technologie des énergies renouvelables, produire des carburants verts et développer un système de réseau intelligent.



Selon lui, le Vietnam pourrait devenir un exemple de pays en développement qui réalise avec succès le JETP avec un soutien en ressources et son mécanisme financier.



Rémy Rioux, pour sa part, a déclaré que l'AFD a financé 84 projets avec un engagement total de plus de 2 milliards d'euros pour aider le Vietnam à s'adapter au changement climatique. Au cours de la seule période 2006-2022, il a déboursé environ 1,1 milliard d'euros pour 30 projets de développement.



Concernant le financement de projets publics dans le cadre du JETP, il a déclaré que l'AFP s'engage à ajouter l'impact social du processus de transition énergétique, ainsi qu'à soutenir l'analyse des options du gouvernement vietnamien lors de sa participation à cet accord.



L'AFD souhaite également coopérer avec la Banque d'État du Vietnam (SBV) et les banques commerciales publiques pour accroître le soutien au secteur privé, en particulier dans le système financier, a-t-il déclaré.



Selon lui, l'AFD a récemment demandé à la SBV d’élaborer un programme global d'accompagnement de la transition du système financier, similaire à ce qui a été mis en place en Indonésie et en Inde pour attirer les investissements privés pour le développement des énergies renouvelables.- VNA