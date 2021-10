Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong lors de la réunion. Photo : VNA

S'exprimant lors de la sixième réunion ministérielle de l'ASEAN sur les Sports (AMMS-6) qui s'est tenue virtuellement le 28 octobre, Hoang Dao Cuong a déclaré qu'après près de cinq mois d'interruption causée par la pandémie de COVID-19, les préparatifs du tournoi sont accélérés dans l'esprit d'assurer la les meilleures installations possibles et la sécurité absolue des participants à l'événement.Les discussions lors de la réunion se sont concentrées sur les programmes de coopération sportive dans la région pour la période 2021-2025, vers la construction d'une communauté dynamique de l'ASEAN où tous les sports sont pleinement développés.Les délégués ont également abordé les sujets comme les contributions du sport à la paix et au développement, la promotion d’un mode de vie via la participation dans le sport et les activités physiques, ainsi que le développement du professionnalisme et l'intégrité dans le sport et la science du sport.La réunion a adopté le rapport de l'AMMS-6 et a convenu de publier une déclaration commune et de soumettre plusieurs documents au 40e Sommet de l'ASEAN.Les documents comprennent le plan d'action de l'ASEAN sur le sport pour la période 2021-2025, le plan de coopération ASEAN-FIFA 2021-2022, le protocole d'accord entre l'ASEAN et l'Agence mondiale antidopage (AMA) et une déclaration commune de l'ASEAN des ministres des Sports sur la création d'une base solide pour les athlètes de l'ASEAN aux Jeux SEA vers les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques.- VNA