Le Vietnam est déterminé à organiser avec succès les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam accueillera les 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et les 11e Jeux d’Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11) en 2021. En collaboration avec les services concernés, le secteur des sports s’attelle à préparer ces événements.



En juillet dernier, le Vietnam a organisé la première réunion en ligne de la fédération des sports d’Asie du Sud-Est. En septembre, le comité d’organisation des deux événements précités s’est réuni pour la première fois pour discuter des préparatifs.

Les SEA Games 31 auront lieu du 21 novembre au 2 décembre 2021, à Hanoi, Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc et Bac Giang. Les ASEAN Para Games 11 n’auront en revanche lieu qu’à Hanoi, pendant 11 jours, à partir du 17 décembre 2021. Pour Trân Duc Phân, le directeur adjoint du Département de l’Éducation physique et des Sports, le Vietnam est tout à fait à la hauteur de l’enjeu.

«Les pays participants apprécient la façon dont le Vietnam prépare ces évènements», nous dit-il. «En général, lorsqu’ils participent à des manifestations régionales de ce type, ils ont peur que le pays hôte introduise dans le programme toutes ses disciplines phares et en exclue celles des autres. Eh bien ce ne sera pas le cas, et la compétition sera d’autant plus intéressante!»

Lê Thi Hoàng Yên, la directrice adjointe du Département de l’Éducation physique et des Sports, insiste quant à elle sur la nécessité de mettre les infrastructures à jour.

«Toutes les localités impliquées doivent préparer les infrastructures nécessaires. Certains ouvrages tels que le complexe sportif de My Dinh ou le complexe des sports aquatiques nécessitent des travaux de réhabilitation», nous explique-t-elle.

Le secteur des sports a lancé un concours de création de logo, de mascotte, d’hymne et de slogan pour les deux événements. De leur côté, les journaux sportifs vont créer des rubriques consacrées aux SEA Games 31 et aux ASEAN Para Games 11 pour mieux en informer le public.

Sur le plan strictement sportif, le Vietnam se fixe l’objectif de figurer parmi les premiers dans le classement général par nation de ces deux événements sportifs régionaux. De l’ambition, donc… - VOV/VNA