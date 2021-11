Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam a assisté le 23 novembre à la réunion virtuelle du Groupe ASEAN 3 et du Groupe Asie-Pacifique de l'Union interparlementaire (UIP).

Cet événement vise à se préparer à la 143e Assemblée générale de l'UIP (UIP-143) qui se tiendra en Espagne du 26 au 30 novembre. Il a attiré sept délégations de l’organe législatif des pays membres de l'ASEAN et trois délégations du Japon, de la Chine et de la République de Corée.

Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam Vu Hai Ha a présidé la réunion.

Il a souligné que grâce à la détermination et à la volonté politique, le Groupe ASEAN 3 tient en haute estime toujours le multilatéralisme en maintenant le dialogue, que ce soit sous forme en ligne et en présentiel, afin de contribuer aux objectifs communs de l'UIP et de la diplomatie parlementaire multilatérale.

Le Groupe ASEAN 3 a adopté l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion du Groupe ASEAN 3, tenue le 20 avril 2021, dans le cadre de la 142e Assemblée générale de l'UIP (IPU-142) ; a décidé d'élire l'Assemblée nationale cambodgienne pour assumer le rôle de président de la réunion du Groupe ASEAN 3 dans le cadre de la 144e Assemblée générale de l'UIP qui aura lieu en mars 2022.



Poursuivant son programme de travail, la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam a assisté à la réunion du Groupe géopolitique Asie-Pacifique, présidée par le Parlement sud-coréen. La délégation vietnamienne y a présenté le rapport de la réunion du Groupe ASEAN 3. -VNA