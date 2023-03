Le vice-Premier ministre et ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, lors de la réunion. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a participé le 4 mars à Tokyo à la réunion ministérielle sur “Asia Zero Emissions Community” (AZEC - Communauté asiatique zéro émission).



Dans son discours prononcé lors de l’événement, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a estimé qu’il s'agissait d'un forum important et approprié pour promouvoir la coopération intergouvernementale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au développement durable de la région.



Il a affirmé qu'il était nécessaire de renforcer la coopération et les liens entre les gouvernements et entre les gouvernements et les entreprises, ainsi que de définir une feuille de route de réduction des émissions très méthodique et réaliste. Il a également saisi cette occasion pour présenter l'engagement et les efforts du Vietnam pour répondre au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.



S'agissant d’initiatives, Tran Hong Ha a suggéré que les pays présents à la conférence travaillent ensemble pour établir des institutions spécifiques telles qu'un marché régional des crédits carbone, un centre de recherche et de transfert de technologies. Il a également proposé la création d'un fonds de soutien à la recherche scientifique et d'un centre de formation de ressources humaines de qualité…-VNA