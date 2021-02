Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Nguyen Phu Trong a reçu vendredi matin le conseiller d'État chinois et ministre de la Sécurité publique Zhao Kezhi, en visite de travail au Vietnam pour coprésider la 7e conférence de la coopération dans la prévention et la lutte anti-criminalité entre les deux ministères de la Sécurité publique.

Ce dernier a salué le succès du 13e Congrès national du PCV et félicité Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.

Le ministre chinois de la Sécurité publique a vivement apprécié les résultats de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 ces derniers temps, avant d'exprimer sa conviction que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV, continuerait à gagner de grandes réalisations dans l'œuvre de l'édification et du développement national.

Dans les temps à venir, les deux ministères de la Sécurité publique intensifieront leur coopération dans la lutte contre les criminalités, contribuant à approfondir les relations Chine-Vietnam, à apporter des intérêts pratiques aux populations des deux pays, et à maintenir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, a souligné Zhao Kezhi.

Appréciant les résultats de l'entretien entre les deux ministres de la Sécurité publique, Nguyen Phu Trong a demandé aux deux parties de mettre en œuvre la conception commune entre les dirigeant de haut rangs des deux pays dans la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance à la consolidation et au développement des relations de bon voisinage avec ceux chinois. Le Vietnam est prêt à travailler avec la partie chinoise pour maintenir des échanges de haut niveau, bien maîtriser les désaccords, mettre en œuvre des mécanismes de coopération efficace en tous domaines, a dit le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. -VNA