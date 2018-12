Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le président de la Douma d'Etat de la Fédération de Russie Vyacheslav Viktorovich Volodin. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance à la consolidation et au développement du partenariat stratégique intégral avec la Russie, a affirmé le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam Nguyen Phu Trong.Il a fait cette déclaration lors d'une réception pour le président de la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodin, en visite officielle au Vietnam, à Hanoi le 24 décembre.Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a beaucoup apprécié la visite officielle de Volodine ainsi que la coopération entre les organes législatifs, les États et les peuples des deux pays.Se félicitant des efforts de l'Assemblée nationale vietnamienne et de la Douma d'État pour la signature d'un accord sur la création d'un comité de coopération interparlementaire, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a exprimé l'espoir que le comité travaillera efficacement, contribuant ainsi à promouvoir les liens parlementaires bilatéraux et la coopération entre le Vietnam et la Russie à travers plusieurs domaines, en premier lieu l'économie, le commerce et l'investissement.Pour sa part, V.V. Volodine a exprimé sa joie lors de sa première visite au Vietnam et a transmis les salutations du président V. Poutine et d'autres hauts responsables russes au Secrétaire général et président Nguyen Phu Trong.Rappelant la visite du dirigeant vietnamien en Russie en septembre dernier, il a affirmé que la Douma d’État était toujours favorable au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.V.V. Volodin a informé des résultats de son entretien avec la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, expliquant que la formation du comité de coopération interparlementaire contribuait à intensifier le mécanisme de coopération entre les deux organes législatifs tout en renforçant les liens bilatéraux dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture et de l'éducation.Par le biais de ce comité, les deux parties se coordonneront pour superviser la mise en œuvre des grands projets communs et des accords conclus par leurs hauts dirigeants, a-t-il déclaré.La Douma d'Etat participera activement aux activités marquant le 25e anniversaire du traité sur les principes fondamentaux de l'amitié bilatérale en 2019 et le 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2020, a-t-il déclaré. -VNA