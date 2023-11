Hanoi (VNA) – L’engagement du Vietnam vers zéro émission nette d’ici 2050 annoncé lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) est une prémisse pour le pays pour affirmer sa détermination et ses efforts pour s’unir avec le monde dans la réponse aux changements climatiques à la COP28 qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis.

Parc éolien de Tân Thuân à Binh Thuân. Photo : VNA

Juste après la COP26, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné de manière drastique aux ministères, secteurs et localités d’élaborer rapidement leurs propres programmes et plans pour concrétiser l’engagement du pays.Le gouvernement a mis en place un Comité de pilotage national pour la mise en œuvre de l’engagement pris lors de la COP26, qui est dirigé par le Premier ministre et rassemble les responsables des ministères et des secteurs. L’an dernier, le comité a convoqué trois réunions et quelques séances extraordinaires pour discuter de questions urgentes.Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE), l’agence permanente du comité, a soumis au gouvernement un projet sur les tâches et les mesures pour concrétiser les résultats de la COP26, ainsi qu’une stratégie nationale sur les changements climatiques jusqu’en 2050, une action nationale un plan de croissance verte pour la période 2021-2030, un plan d’action pour réduire les émissions de méthane jusqu’en 2030 et des plans d’action des secteurs pour mettre en œuvre les engagements du Vietnam à la COP26.Le ministère a notamment soumis au Premier ministre une liste nationale de classification verte servant de base à la classification des projets prioritaires pour l’octroi de crédits verts et l’émission d’obligations vertes.L’an dernier, en collaboration avec le groupe des partenaires internationaux (IPG), le Vietnam a adopté une Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).Cette année, le MoNRE a proposé au Premier ministre un projet visant à réaliser la déclaration avec des tâches et responsabilités claires de ministères, secteurs, localités et organisations particuliers, tout en se coordonnant avec le ministère des Finances pour mener à bien un projet visant à développer le marché du carbone au Vietnam.À la COP27, qui s’est tenue en Égypte en novembre 2022, le Vietnam a réaffirmé son engagement à ramener ses émissions nettes à zéro d’ici 2050 et a clairement démontré ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques.Lors de l’événement, le Vietnam a soumis sa deuxième contribution déterminée au niveau national actualisée, qui reflète les actions spécifiques qui doivent être prises d’ici 2030 conformément à la feuille de route pour atteindre zéro émission nette et à l’engagement de réduire les émissions de méthane de 30%.Dans le même temps, le Vietnam a affirmé que la transition énergétique est un facteur clé pour que le pays atteigne l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, et a appelé au soutien de la communauté internationale pour mettre en œuvre avec succès le processus de transition énergétique, en garantissant qu’il soit abordable pour tous.