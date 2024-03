Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam figure dans le top 60 pays ayant une grande capacité à vendre des crédits de carbone issus des forêts. Selon le Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le pays pourrait vendre 40 millions de crédits carbone, générant environ 5 000 milliards de dongs chaque année.

Le Vietnam dispose d'environ 14,79 millions d'hectares de terres forestières, ce qui représente plus de 42 % de sa superficie terrestre totale.



L'an dernier, le secteur forestier a vendu pour la première fois plus de 10 millions de crédits carbone, générant un chiffre d'affaires dépassant les 50 millions de dollars.



Le Vietnam a récemment signé un accord avec Emergent, une organisation à but non lucratif dédiée à mettre fin à la déforestation tropicale pour la vente de crédits de réduction des émissions.

En vertu de cet accord, le Vietnam transférera à Emergent, organe administratif de la Coalition LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest finance), 5,15 millions de tonnes de CO2 à un prix minimum de 10 dollars la tonne (51,5 millions de dollars) pour la période de 2022-2026.

Le transfert et le commerce des crédits carbone forestiers mobiliseront des ressources financières supplémentaires pour réinvestir dans les forêts, créant ainsi des emplois, augmentant les revenus et améliorant les moyens de subsistance des propriétaires forestiers et des populations rurales. Cela contribuera à la protection de la biodiversité et de l'environnement. -VNA