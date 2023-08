Colloque scientifique sur la culture islamique et les perspectives de l'industrie Halal. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque scientifique sur la culture islamique et les perspectives de l'industrie Halal au Vietnam s'est tenu lundi 14 août à Hanoï.

Cet événement a été coorganisé par l'Institut d'études sur l'Afrique et le Moyen-Orient (IAMES) et l'Institut d'études religieuses (IRS) de l'Académie vietnamienne des sciences sociales.

Le directeur général d'IAMES, Le Phuoc Minh, a déclaré que cet événement permettait non seulement de promouvoir les connaissances sur la culture islamique, y compris les coutumes, les traditions et les tabous dans la vie des communautés musulmanes dans le monde et au Vietnam, mais également de sensibiliser le public à l'industrie Halal auprès des décideurs politiques, des gestionnaires, des chercheurs, des entreprises et des personnes vietnamiennes. Cette initiative ouvrira des opportunités au Vietnam pour s'engager dans la chaîne de valeur mondiale Halal, diversifier ses marchés d'exportation, attirer des touristes musulmans et des investissements de pays à majorité musulmane dans le monde entier, tout en renforçant les liens de coopération entre le Vietnam et les 57 pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Photo d'illustration: VNA



Le professeur Chu Thanh Tuan, directeur de l'IRS, a déclaré que la communauté musulmane rassemblait plus de 32.000 adeptes dans 14 villes et provinces vietnamiennes. Le Vietnam n'a qu'environ 20 articles d'exportation vers le marché Halal, ce qui est un nombre faible. Jusqu'à 40% des localités vietnamiennes manquent de produits d'exportation certifiés Halal.

En mi-2021, l'IAMES est devenue la première agence d'État à mettre en place un groupe de travail de recherche appelé Centre d'excellence Vietnam Halal (Vietnam Halal COE). Les efforts déployés par le centre ont été reconnus par les ambassades des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères ainsi que d'autres ministères et secteurs.

L'IAMES poursuit également ses recherches et utilise ses ressources humaines pour collaborer avec des instituts de recherche régionaux et internationaux afin de contribuer au développement de l'industrie Halal au Vietnam. -VNA