Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'heure actuelle, la production agricole ne se limite pas à l'amélioration du rendement et de la qualité, mais doit être orientée vers la protection de l'environnement, en garantissant la santé des personnes et l’hygiène alimentaire.



Ainsi, la production de riz biologique aidera à minimiser les impacts du changement climatique et à changer les pratiques agricoles.



Au Vietnam, la riziculture biologique a progressivement obtenu des résultats. Les rizières biologiques aident non seulement les agriculteurs à produire des produits propres, mais aussi à réduire les coûts de production, à améliorer les terres et à augmenter la valeur du riz.



Ces dernières années, le Centre national de l'encouragement à l'agriculture a lancé des projets de production de riz biologique dans différentes localités, avec de bons résultats. L'utilisation d'engrais nano-organiques et de produits biologiques dans la production de légumes et de riz à Hanoï et la province de Hai Duong (Nord) a été un succès avec des rendement de 6,38 tonnes par hectare, soit une hausse de 10% par rapport à la production traditionnelle.

Contrôle de la croissance et du développement du riz selon les normes biologiques dans la province de Ha Tinh. Photo: nhadan.vn



Des modèles de production de riz bio et de vente de produits ont été lancé à Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, (Centre), sur une superficie de 240 hectares, contribuant à la production de riz de qualité et ainsi à l'augmentation des revenus des agriculteurs.



Ainsi, de nombreuses localités ont prêté attention à guider et encourager le développement de la production de riz bio.



Cependant, la transition vers le processus de riziculture bio n'a pas immédiatement bénéficié du soutien des agriculteurs, car ils utilisent depuis longtemps des méthodes agricoles traditionnelles auxquelles ils sont attachés. La production bio nécessite des engrais organiques microbiens et bio-organiques, des fournisseurs réputés… Il existe donc encore de nombreuses limites au développement de ce modèle.



Aussi est-il nécessaire d'accroître les efforts de sensibilisation afin de changer la mentalité des agriculteurs, de les mobiliser et guider pour changer leurs pratiques agricoles, d'élargir et de développer diverses chaînes de valeur dans la production de riz bio, d'introduire des politiques appropriées, de trouver un marché stable pour le riz bio... -VNA