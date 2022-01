Le Vietnam est le pays hôte des éditions de l'ATF en 2009 et en 2019. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam participera, du 16 au 20 janvier à Sihanoukville, au Cambodge, au Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2022 sur le thème "Une communauté de paix et un avenir partagé" (A Community of Peace and Shared Future). Il s'agit du plus grand événement dans le cadre de la coopération touristique de l'ASEAN.

Le Forum du tourisme de l'ASEAN 2022 comprendra de nombreux événements importants tels que : réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN ; réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN et de pays partenaires (la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Inde, la Russie), des organisations partenaires ; foire internationale du tourisme TRAVEX ; cérémonie de remise des prix du tourisme de l'ASEAN ; conférence de presse des ministres du Tourisme de l'ASEAN, etc.

Lors de l'édition 2022, de nombreux représentants vietnamiens figurent dans 4 des 5 catégories récompensées par les ASEAN Tourism Awards. Ce sont les catégories "Hôtel vert de l'ASEAN" (Green Hotel Award) ; "Ville touristique propre" (Clean Tourism City Award) ; "Lieu d'organisation du MICE" ; et "Prix du produit touristique durable" (zones rurales et urbaines).

Photo: VNA

Selon un rapport de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'ASEAN est l'un des marchés et partenaires importants du tourisme vietnamien. En 2019, les arrivées au Vietnam de touristes des pays de l'ASEAN ont atteint près de 2,1 millions, soit environ 11,6% du nombre total de touristes internationaux.

En raison du COVID-19, le Vietnam a accueilli environ 3.500 visiteurs étrangers en 2021, tandis que les touristes nationaux ont été environ 40 millions, générant un chiffre d'affaires de 180.000 milliards de dongs.



En 2022, le tourisme vietnamien vise 65 millions de touristes dont 5 millions d'étrangers. -VNA