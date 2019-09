La délégation vietnamienne participant au Dialogue global CSIS 2019 en Indonésie. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – Une délégation vietnamienne, dirigée par l’ambassadrice Nguyen Nguyet Nga, participe au Dialogue global 2019 organisé conjointement par le Centre pour les études stratégiques et internationals (CSIS) et le Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC), qui s'est ouvert le 16 septembre à Jakarta, en Indonésie.

Cette conférence de deux jours réunit de nombreux délégués d'instituts de recherche, d'universités et de groupes économiques de renommée régionaux comme mondiaux.

Placé sous le thème "Exploiter les technologies de pointe pour remodeler l’architecture nationale, régionale et mondiale", le Dialogue global CSIS 2019 comprend trois sessions plénières et des discussions approfondies axées sur 4 sujets principaux: la situation de l'application des technologies ; les impacts des technologies sur l'augmentation de la productivité du travail et la résolution des problèmes socio-économiques ; la nouvelle approche de la politique économique et de la gouvernance ; la promotion de la coopération et de l'intégration économique régionale afin de planifier les futures politiques de développement technologique.



Le point d’orgue de ce dialogue sera l’apparition de Sophia - le premier robot du monde à se voir accorder la citoyenneté par un Etat - en tant que conférencier.



Vo Tri Thanh, président du Comité national du Vietnam de coopération économique du Pacifique, participera à la direction de la troisième séance plénière sur le thème "Les impacts économiques profonds de la révolution technologique".



L’ambassadrice Nguyen Nguyet Nga, vice-présidente du Comité national du Vietnam de coopération économique du Pacifique, a affirmé que la participation de la délégation vietnamienne à cet événement visait à exprimer la voix, l’intérêt du pays et des pays aséaniens dans l’exploitation des technologies au service du développement du pays.



Lors de ce Dialogue, la délégation vietnamienne discutera avec le PECC et ses membres pour préparer à l’année 2020 où le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN en 2020 et le membre non permanent du Vietnam au Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-elle ajouté.



En marge du Dialogue, elle aura des rencontres et réunions avec des hommes politiques, des centres de recherche, et des organes compétents du pays hôte en vue d’intensifier les relations d’amitié dans le contexte où les deux pays organiseront diverses activités de célébration du 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. -VNA