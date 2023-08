Projection du film "Je vois des fleurs jaunes sur l'herbe verte". Photo : VNA

Hong Kong (VNA) – Le Vietnam se joint au premier Festival du film de l'ASEAN (AFF) à Hong Kong (Chine) qui se tient du 4 au 19 août.

Cet événement culturel, organisé par Hong Kong-ASEAN Foundation en coordination avec les consulats généraux des pays de l'ASEAN à Hong Kong et de nombreux partenaires, a pour but de présenter la beauté et la diversité des cultures de la Communauté de l'ASEAN au public de Hong Kong, ainsi que de promouvoir les échanges culturels et d'approfondir les liens culturels et économiques entre les deux parties.



Quatorze œuvres cinématographiques en provenance de pays tels que l'Indonésie, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, la Malaisie, Brunei et Singapour, sont projetées lors de ce festival.



Les deux films vietnamiens projetés lors de cet événement sont "Cuoc doi cua Yen" (La vie de Yen) réalisé par Dinh Tuan Vu et "Toi thay hoa vang tren co xanh" (Je vois des fleurs jaunes sur l'herbe verte) réalisé par Victor Vu.



Dans une interview avec l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam, a souligné que la participation au festival s'inscrit dans le cadre des efforts de la diplomatie culturelle visant à promouvoir la beauté culturelle et naturelle du Vietnam.

Selon le diplomate, pour célébrer la Fête nationale du Vietnam qui aura lieu le 2 septembre, le Consulat général prévoit d'organiser une série d'activités diplomatiques, culturelles et économiques, dont une performance d'artistes vietnamiens devant le public de Hong Kong (Chine). -VNA