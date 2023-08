Hanoï (VNA) - Le Vietnam a participé activement à la 34e réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur l'environnement (ASOEN 34) et aux réunions connexes qui se sont tenues à la ville de Bogor, dans la province de Java occidental en Indonésie, du 31 juillet au 4 août, a annoncé le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La délégation vietnamienne, dirigée par Le Ngoc Tuan, directeur du Département de la coopération internationale du ministère des Ressources Naturelles et de l'Environnement et chef du bureau de l'ASEAN au Vietnam, a activement participé et contribué aux activités de la réunion, obtenant des résultats remarquables. Les autres membres de l'ASEAN ont apprécié cette contribution, espérant que le Vietnam et d'autres pays renforceront leur coopération en matière d'environnement dans les temps à venir.

Au cours de l'ASOEN 34 et des réunions connexes, l'Indonésie - président de l'ASEAN - a proposé une stratégie pour thème "Stature de l'ASEAN : l'épicentre de la croissance" (ASEAN matters : epicenter of growth) dans le but de faire de l'ASEAN une région économique à croissance rapide, inclusive, durable et cohérente, conformément à l'esprit de coopération commune et de la Charte de l'ASEAN.

L'ASOEN 34 a examiné et passé en revue les activités de coopération entre l'ASEAN et les partenaires : la Chine, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l'Union européenne. Les réunions complexes comprenaient le 17e Dialogue ASEAN-Japon sur l'environnement, le 3e Dialogue ASEAN-République de Corée sur l'environnement et le changement climatique, le 5e Sommet ASEAN-UE sur l'environnement et le changement climatique, la réunion des hauts officiels ASEAN-États-Unis sur l'environnement et le changement climatique et la 20e réunion des hauts officiels de l'ASEAN+3 sur l'environnement, entre autres.

Dans ce cadre de la réunion, le Centre de l'ASEAN pour la biodiversité (ACB) s'est coordonné avec le pays hôte, l'Indonésie, et le Secrétariat de l'ASEAN pour organiser des réunions qui ont mis l'accent sur le renforcement de la gestion des parcs du patrimoine de l'ASEAN (ASEAN Heritage Parks) et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés dans la zone tampon des parcs patrimoniaux. Elles ont également examiné de nombreux projets de documents de l'ASEAN proposés par le groupe de travail de l'ASEAN et la conservation de la nature et de la biodiversité pour adoption.

En outre, une réunion de consultation a eu lieu pour préparer le projet de la Déclaration de l'ASEAN sur le changement climatique à soumettre à la 28e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 28), afin d'examiner le projet final de la Déclaration de l'ASEAN sur le changement climatique avant de le soumettre pour approbation. La Déclaration de l'ASEAN sera adoptée à la COP 28. -VNA