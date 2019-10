Des représentants de l'Association d'affaires et Des représentants de l'Association d'affaires et d’investissement Vietnam-République de Corée (VKBIA) lors du Salon. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Organisé par les autorités locales et les ministères sud-coréens des Finances et de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le Salon international de l'Agriculture (IAE) 2019 se déroule du 17 au 27 octobre dans la province de Jeollanam, en République de Corée.

Organisé tous les deux ou trois ans, l'IAE est l'un des plus importants événements de promotion du commerce dans l'agriculture en République de Corée. L’édition de cette année attire la participation de plus de 400 exposants venus de 30 pays et territoires du monde entier.

L'Association d'affaires et d’investissement Vietnam-République de Corée (VKBIA - Vietnam - Korea Business and Investment Association) et dix entreprises vietnamiennes participent au Salon pour y organiser plusieurs activités et présenter leurs services et leurs produits.

Lors de la Journée du Vietnam organisée par la VKBIA. Photo: VNA Lors de la Journée du Vietnam organisée par la VKBIA. Photo: VNA

À la suite d’une collaboration entre la VKBIA et les organisateurs, une Journée du Vietnam a été organisée dans le cadre de l’IAE 2019 afin de promouvoir la beauté naturelle et culturelle du pays.

La VKBIA, en coordination avec les organisateurs du Salon et l'ambassade du Vietnam en République de Corée, a également organisé le 18 octobre une réunion d’entreprises vietnamiennes et sud-coréennes pour les aider à nouer des liens.

Lors du salon, la VKBIA et l’institut des techniques agricoles de Jeollanam ont signé un protocole d'entente (MoU) sur une coopération intégrale, offrant une nouvelle opportunité aux produits vietnamiens d’accéder au marché sud-coréen.

L’association vietnamienne a en outre signé des accords de coopération avec le Club d’affaires du delta du Mékong et le Bureau de collaboration économique Vietnam-République de Corée de la province vietnamienne de Hau Giang (Sud).

À cette occasion, le président de la province de Jeollanam, également président du comité organisateur de l'IAE 2019, Kim Yung-RoK, a remis un insigne au président de la VKBIA, Tran Hai Linh, pour ses contributions significatives à l'IAE. -VNA