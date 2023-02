Lors du festival. Photo: VNA Lors du festival. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Plusieurs entreprises vietnamiennes de café participent au festival du café, du thé et des produits agricoles du Plateau des Bolovens 2023 au Laos, qui se déroule du 2 au 4 février dans la province méridionale de Champassak.



L'événement est une opportunité pour les caféiculteurs lao de renforcer la présentation de leurs produits de café biologique auprès d'amis étrangers. Il permet également aux entreprises vietnamiennes de se renseigner sur le marché lao.



Parmi les 50 stands du festival, le Vietnam est représenté avec trois stands présentant des produits de trois localités que sont la ville de Da Nang (Centre), la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) et celle de Binh Phuoc (Sud).



Actuellement, le Laos exporte du café vers plus de 20 pays.



Au Vietnam, selon le Département général des Douanes, les exportations de café en 2022 ont rapporté près de 4,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 32% par rapport à 2021.-VNA