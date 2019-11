La délégation vietnamienne à la dixième réunion ministérielle de l'ASEAN sur le bien-être social et le développement (Photo: VNA)



Vientiane, 21 novembre (VNA) - Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Le Van Thanh, a dirigé une délégation vietnamienne à la dixième réunion ministérielle de l'ASEAN sur le bien-être social et le développement (AMMSWD) ayant pour thème « Renforcement de la protection sociale des enfants vulnérables dans l'ASEAN » à Vientiane, au Laos, le 21 novembre.



S'exprimant lors de l'événement, M. Thanh a affirmé que, parallèlement aux efforts régionaux, le Vietnam avait tenu ses engagements grâce à de nombreuses politiques en faveur des enfants défavorisés.



Le gouvernement vietnamien est déterminé à travailler avec les autres pays membres de l'ASEAN et la communauté internationale pour promouvoir l'application des documents adoptés par les dirigeants de l'ASEAN en vue d'un développement inclusif pour tous les enfants, sans laisser aucun enfant en arrière, a-t-il souligné.



Il a ajouté que le Vietnam avait également prêté attention à l'achèvement du couloir juridique afin de garantir les droits, les avantages et l'accès des groupes cibles tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants aux services sociaux de base, a-t-il ajouté.



Le pays collabore avec les États membres de l'ASEAN à la rédaction d'une déclaration de l'ASEAN sur la promotion du travail social, qui doit être soumise au sommet de l'ASEAN en 2020, qui devrait constituer une orientation stratégique pour le développement du travail social dans la région et dans chaque pays membre de l'ASEAN à l'avenir, a déclaré M. Thanh.



Les participants ont centré leurs discussions sur les priorités stratégiques dans la mise en œuvre du programme de l'ASEAN sur le bien-être social et la protection des enfants vulnérables, des personnes âgées et des handicapés, tout en passant en revue la mise en œuvre du plan de travail sur le bien-être social et le développement en 2016-2020, en définissant des domaines prioritaires et en préparant pour la construction d'un plan similaire pour 2021-2025.



Les ministres et chefs de délégations ont réaffirmé qu’il importait d’encourager l’engagement des parties prenantes et une approche multidimensionnelle à tous les niveaux, ainsi que de tirer parti des atouts communs, des avantages concurrentiels, des priorités et des ressources disponibles pour venir en aide aux groupes d’enfants les plus vulnérables et défavorisés.



Ils ont convenu de l’importance d’intégrer des mesures pour relever les défis afin de promouvoir la sécurité sociale des enfants, en particulier des enfants vulnérables, tout en discutant des stratégies visant à améliorer les systèmes de protection sociale et de sécurité sociale grâce à un financement durable et à une planification stratégique de la mobilisation des ressources.



Les participants ont également salué les efforts déployés par les hauts fonctionnaires de l'ASEAN chargés du bien-être social et du développement, et par le secrétariat de l'ASEAN dans la mise en œuvre d'initiatives pertinentes.



Les ministres et délégués ont grandement apprécié les réalisations de la Commission de l'ASEAN pour la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant (ACWC) au cours de la période 2016-2020 et ont encouragé l’ACWC à poursuivre ses efforts pour mener à bien les travaux de 2021-2025.



La réunion a publié une déclaration commune et est parvenue à un consensus sur le contenu des rapports de la réunion. -VNA