Hanoi (VNA) – La Direction nationale en charge de la prévention des catastrophes naturelles a lancé samedi 12 octobre à Hanoi une série d’événements en réponse à la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe, le 13 octobre.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Hoàng Hiêp (debout). Photo: VNA



Présent, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Hoàng Hiêp a rappelé qu’au cours de ces 10 dernières années, les catastrophes naturelles avaient fait plus de 3.600 morts et disparus au Vietnam. Le Vietnam est l’un des cinq pays les plus touchés par le changement climatique, notamment par l’élévation du niveau de la mer et la salinisation.

À cette occasion, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a signé un cadre de partenariat avec des organisations internationales et des ONG dans le but de réduire les risques liés aux catastrophes.

La Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe a été désignée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989, à la suite d’un appel lancé par la communauté internationale en vue de promouvoir une culture de la sensibilisation et de la prévention aux effets des catastrophes.

Cette année, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe se poursuit dans le cadre de la campagne « Sendai Seven » (Sendai sept), centrée sur les 7 objectifs du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

L’accent sera notamment mis sur sa cible (d) : « Réduire nettement, d’ici à 2030, la perturbation des services de base et les dommages causés par les catastrophes aux infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou d’enseignement, notamment en renforçant leur résilience ».– VNA