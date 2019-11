Affiche de l'événement. Photo: Affiche de l'événement. Photo: watec -israel.com

Hanoï (VNA) – La 8e conférence et exposition sur les technologies de l'eau et de contrôle de l'environnement (WATEC 2019) a eu lieu du 19 au 21 novembre à Tel Aviv (Israël).

Ayant pour thème “Innovation, créativité et promotion d'un leadership mondial en matière de planification responsable et de protection des ressources en eau”, l’événement de cette année a vu la participation de milliers de visiteurs venus de 26 pays et territoires, avec plus 100 stands présentant les dernières technologies permettant d'exploiter et de traiter efficacement l'eau. Des séminaires thématiques ont également été organisés.

De nombreuses entreprises vietnamiennes ont participé à cette conférence, notamment le Groupe du textile-habillement du Vietnam (Vinatex), la SARL Sapari1,.... Une bonne occasion pour elles de rencontrer des partenaires et investisseurs potentiels. -VNA