Pékin (VNA) - Une délégation vietnamienne dirigée par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà participe à la 6e Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE), qui s’est ouverte dimanche 5 novembre à Shanghai, en Chine.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà (premier à gauche) et les dirigeants des pays participant à la 6e Exposition internationale d’importation de la Chine. Photo: VNA



L’exposition attire des représentants venus de plus de 150 pays, régions et organisations internationales dans le monde entier, avec une superficie totale de 300.000 m². Notamment, jusqu’à 289 des 500 plus grandes entreprises mondiales participent à l’événement. Outre un pavillon national de 256 m² du Vietnam en tant que pays honoraire à l’exposition, présentant des produits, ainsi que des clips vidéo, des photos et des documents présentant ses réalisations et son potentiel en matière d’économie, de commerce et de tourisme, il y a 34 stands d’entreprises vietnamiennes prestigieuses. , couvrant 400 m².La participation du Vietnam à la CIIE contribue à promouvoir l’image du pays en matière d’économie, d’investissement et de tourisme, et à atteindre ses objectifs économiques tels que l’augmentation des exportations vers la Chine via le canal officiel et de manière durable.L’exposition attire des représentants venus de plus de 150 pays, régions et organisations internationales dans le monde entier, avec une superficie totale de 300.000 m². Notamment, jusqu’à 289 des 500 plus grandes entreprises mondiales participent à l’événement.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà présente au Premier ministre chinois Li Qiang et aux invités le Pavillon national du Vietnam et certains produits vietnamiens à la 6e CIIE. Photo : VNA

Le gouvernement vietnamien apprécie toujours et est prêt à faciliter la coopération amicale entre les localités des deux pays, en particulier celles ayant des relations traditionnelles et un grand potentiel de coopération comme Shanghai, a-t-il affirmé. En marge de l’exposition, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a rencontré samedi 4 novembre le maire de Shanghai, Gong Zheng, au cours de laquelle il a exhorté à renforcer la coopération entre les localités vietnamiennes et chinoises.Il a salué les réalisations socio-économiques exceptionnelles de Shanghai au cours des dernières années, ainsi que de son rôle important dans le développement de la Chine et l’économie mondiale, affirmant que les initiatives de promotion du commerce telles que la CIIE ont contribué à stimuler le commerce mondial et à accélérer la transformation numérique et la transition verte.Le gouvernement vietnamien apprécie toujours et est prêt à faciliter la coopération amicale entre les localités des deux pays, en particulier celles ayant des relations traditionnelles et un grand potentiel de coopération comme Shanghai, a-t-il affirmé.