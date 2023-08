Rome (VNA) - Le Vietnam fait partie des exposants de la 12e édition de la Foire mondiale du piment qui se déroule du 30 août au 3 septembre dans la ville de Rieti, en Italie, présentant non seulement ses meilleurs produits à base de piment, mais aussi d’autres épices comme poivre, thé, café, cannelle et anis.

Le ministre italien de l’Agriculture Francesco Lollobrigida (2e, à partir de la droite) visitant le stand vietnamien. Photo: VNA

Cet événement annuel s’inscrit dans le cadre de l’Année Vietnam-Italie 2023 pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Cette année, il présente plus de 160 stands présentant environ 450 variétés de piments du monde entier. Diverses activités culturelles et culinaires devraient également attirer des centaines de milliers d’amateurs de piment et de visiteurs étrangers.

En visitant le stand vietnamien, le ministre italien de l’Agriculture Francesco Lollobrigida a discuté avec l’ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung des mesures visant à promouvoir la coopération agricole bilatérale.

L’ambassadeur vietnamien a affirmé qu’avec un marché de 100 millions de consommateurs, le Vietnam est un bon choix pour l’Italie pour élargir ses marchés de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques.

Dans le cadre de l’événement, le diplomate a participé à une conférence sur la souveraineté alimentaire, a rencontré des représentants de la Chambre de commerce de Rieti et a visité plusieurs entreprises locales.

Il a affirmé que le Vietnam et l’Italie partagent des similitudes dans la structure économique avec de nombreuses petites et moyennes entreprises. Les deux économies sont complémentaires en termes d’industries et de produits et apporteront une grande valeur ajoutée en coopérant l’une avec l’autre.

Le Vietnam a exporté 76.727 tonnes de poivre pour 235,9 millions de dollars au premier trimestre 2023, en hausse de 40,5% en volume mais en baisse de 7,3% en valeur en glissement annuel. En 2021, le pays a expédié pour 4,6 millions de dollars de poivre vers l’Italie. – VNA