Phnom Penh (VNA) - L’ambassadeur Nguyên Hai Bang, représentant du Vietnam auprès de l’ASEAN, a participé à une série d’événements organisés du 1er au 4 octobre à Phnom Penh, au Cambodge, destinés à promouvoir la connectivité de l’ASEAN.

L’ambassadeur Nguyên Hai Bang, représentant du Vietnam auprès de l’ASEAN (3e à partir de la gauche) lors de troisième réunion du Comité de coordination de la connectivité de l’ASEAN. Photo : VNA



Ils comprenaient la troisième réunion du Comité de coordination de la connectivité de l’ASEAN (ACCC, pour ASEAN Connectivity Coordinating Committee) cette année, le dialogue entre l’ACCC et l’organisme principal de mise en œuvre des infrastructures durables (LIB-SI, pour Lead Implementing Body for Sustainable Infrastructure), la cinquième réunion de suivi, d’examen et d’évaluation (MRE, pour Monitoring, Review and Evaluation) du Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025 (MPAC 2025, pour Master Plan on ASEAN Connectivity 2025), le 13e forum sur la connectivité de l’ASEAN et une consultation entre l’ACCC et ses partenaires de dialogue.

La troisième réunion de l’ACCC a discuté de la manière d’améliorer l’efficacité des projets à mettre en œuvre dans le cadre de la MPAC 2025 ; et s’est prononcée sur le projet de quatrième rapport d’évaluation des progrès de la MPAC 2025, dont la version finale sera présentée à la 31e réunion du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC) en novembre.

L’ASEAN a mis en œuvre 14 des 15 initiatives dans les cinq domaines clés de la MPAC 2025, à savoir l’infrastructure durable, l’innovation numérique, la logistique intégrée, l’excellence réglementaire et la mobilité des personnes.

Dans le dialogue ACCC - LIB-SI, les deux parties ont souligné les défis à relever pour l’exécution de projets d’infrastructures durables et les moyens de les résoudre.

L’ambassadeur Nguyên Hai Bang, représentant du Vietnam auprès de l’ASEAN (8e à partir de la gauche) lors de la cinquième réunion de suivi, d’examen et d’évaluation (MRE) du Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025 (MPAC 2025). Photo : VNA



La cinquième réunion de suivi, d’examen et d’évaluation du MPAC 2025 a rassemblé des représentants d’organismes spécialisés de l’ASEAN responsables de la mise en œuvre de 15 initiatives du MPAC 2025.

La consultation a réuni des ambassadeurs de nombreux partenaires de dialogue de l’ASEAN, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui ont hautement apprécié les efforts de l’ASEAN pour renforcer la connectivité intra-bloc ainsi que sa connectivité avec d’autres régions.

Lors du 13e forum sur la connectivité de l’ASEAN, les délégués ont échangé des informations, des connaissances et des pratiques dans le cadre de la vision de la connectivité de l’ASEAN après 2025 ; et formulé des mesures pour renforcer le partenariat pour mettre en œuvre les projets du MPAC 2025 et promouvoir les infrastructures durables et la digitalisation pour une meilleure connectivité. – VNA