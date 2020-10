Hanoi (VNA) – Pour garantir l’égalité des sexes, le Vietnam ne cesse de perfectionner son cadre juridique. Par ses efforts, il est considéré comme l’un des pays à avoir réduit l’écart entre les sexes le plus rapidement ces 20 dernières années.

Au Vietnam, 26,8% des députés de la XIVe législature sont des femmes, l’un des taux les plus élevés en Asie. Photo : VNA

Le gouvernement vietnamien a approuvé, le 24 décembre 2010, la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes pour la période 2011-2020. L’objectif est d’améliorer la prise de conscience communautaire, de réduire les écarts entre les deux sexes, d’élever la position des femmes, de défendre leurs droits et d’éliminer toute discrimination à leur encontre.Un pourcentage élevé de femmes députéesDix ans plus tard, le Vietnam a réalisé d’importantes avancées en matière d’égalité des sexes. Les Vietnamiennes, qui représentent plus de 50% de la population et près de 50% de la main-d’œuvre nationale, participent de plus en plus activement à tous les secteurs d’activité.Quelque 26,8% des députés de la XIVe législature (2016-2021) sont des femmes, l’un des taux les plus élevés en Asie, voire au monde. L’organe législatif est représenté par une présidente et une vice-présidente permanente. Des femmes sont aussi présentes au sein du politburo du Parti communiste du Vietnam. La vice-présidence de la République a, elle aussi, été confiée à une femme. De manière générale, le beau sexe occupe des postes importants dans les ministères, collectivités locales et entreprises.De nombreux objectifs de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes pour la période 2011-2020, en particulier ceux en matière d’économie, de main-d’œuvre et d’emploi, ont été atteints.Selon un rapport de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), environ 45,6% de la main-d’œuvre du pays est composée de femmes. Le nombre de celles partant travailler à l’étranger et bénéficiant d’une aide en termes d’emploi continue d’augmenter.Parmi les femmes de la population active, 73% occupent un emploi. En outre, les modèles de soutien à la formation professionnelle et à la création d’emplois pour les travailleuses dans les zones rurales et montagneuses continuent d’être valorisés.Les résultats du recensement mené en 2019 montrent qu’environ 91,7% de la population en âge d’être scolarisée va à l’école, et que 94,6 % des femmes savent lire et écrire, soit une hausse de 7,7 points en 20 ans. En particulier, ces dernières années, sur les grandes arènes sportives de la région et du monde, de nombreuses Vietnamiennes font la gloire nationale en décrochant beaucoup de médailles, présentant l’image de femmes résilientes et fortes.Dans le contexte de Renouveau, le Vietnam encourage particulièrement les femmes à devenir chefs d’entreprise. D’après une enquête menée par la VCCI auprès des entreprises privées, depuis 2010, dans toutes les provinces et villes,le nombre d’entreprises montées par des femmes a tendance à augmenter. En septembre 2019, le pays comptait 285.689 sociétés appartenant à des femmes, soit 24% de la totalité des entreprises du pays.Les efforts du Vietnam pour atteindre l’égalité des sexes ont été reconnus au niveau international. Dans le cadre du classement de 2018 de l’ONU, le Vietnam se classe 68e sur 162 pays dans l’indice d’égalité de genre et 87e sur 153 pays selon l’indice mondial de l’écart entre les sexes du Forum économique mondial (WEF), publié le 17 décembre 2019.Pour réduire l’écart entre les sexes