Cérémonie de remise de don de matériels médicaux à la Chine, le 9 février à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï (Photo: VNA)





Hanoi, 10 février (VNA) – Une cérémonie de remise d'un lot de respirateurs, de vêtements antiseptiques, de gants et de masques de protection sanitaires, d'une valeur de 500.000 dollars, à la partie chinoise, a eu lieu le 9 février à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï.

Il s’agit du cadeau offert par le Parti, l'État et le peuple du Vietnam à leurs homologues chinois pour lutter contre la propagation du coronavirus.

S’adressant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung, a affirmé que ce don reflétait la solidarité fraternelle et la volonté du Parti, de l'Etat et du peuple vietnamiens de promouvoir des bonnes relations traditionnelles avec la Chine et d'aider le pays voisin à surmonter les difficultés actuelles.

Il a souligné que le Vietnam apprécie la direction opportune du Parti et du gouvernement chinois, ainsi que les grands efforts de l'ensemble du peuple chinois pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Exprimant sa conviction que la Chine parviendra à contrôler et à prévenir la propagation de l'épidémie, il a déclaré que le Vietnam avait pris des mesures drastiques pour protéger la santé de la population, tout en partageant avec l'Organisation mondiale de la Santé et d’autres pays des informations, des expériences et des résultats d'études sur le coronavirus..

En tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020, le Vietnam mène des efforts conjoints et accompagne la Chine et la communauté internationale dans la lutte contre l'épidémie, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur chinois à Hanoï, Xiong Bo, a remercié le Vietnam d'avoir soutenu la Chine en ces temps difficiles, le considérant comme une preuve des liens traditionnels entre les deux peuples.

Les dispositifs médicaux constituent non seulement une aide matérielle, mais aussi un encouragement spirituel pour la Chine à surmonter les difficultés, a-t-il dit, tout en réitérant la gratitude aux dirigeants vietnamiens pour avoir envoyé des messages de solidarité à leurs homologues chinois.

Après s'être assuré que de tels équipements seront envoyés à la ville de Wuhan, il a apprécié la détermination et les mesures efficaces prises par le Vietnam pour lutter contre la propagation du coronavirus.

À cette occasion, la Croix-Rouge du Vietnam a fait don d'appareils médicaux, d’une valeur de 100.000 dollars à Wuhan. -VNA