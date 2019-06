Les potentiels du Vietnam en matière d'énergies éolienne et solaire sont énormes. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Doté d’un long littoral favorable au développement des énergies solaire et éolienne, le Vietnam possède un grand potentiel pour développer l’industrie de l’énergie renouvelable. Actuellement, le flux d’investissement étranger dans ce secteur monte fortement.

Le directeur national de la Banque mondiale au Vietnam, Ousmane Dione estime que la finance publique et l’aide au développement ne peuvent pas répondre à la demande croissante en électricité. Aussi, le Vietnam doit-il renforcer la mobilisation financière auprès d'autres ressources.



Pour mieux exploiter les énergies renouvelables



Avec ses 2.500 à 3.000 heures de soleil à l’année, une température moyenne de plus de 21°C, le pays dispose d’un grand potentiel en énergies renouvelables, notamment en éolienne et solaire. Il s’agit de sources d’énergies propres et précieuses qui nécessitent une exploitation adaptée et efficace.



Les projets dans ce domaine ne cessent de se multiplier, notamment au Centre et au Sud. Le gouvernement a pour objectif de faire de l’énergie solaire l’une de ses ressources d'énergies renouvelables majeures. Le Vietnam veut porter la puissance installée des projets à 800 MW en 2020, soit 1,6% de la production nationale d’électricité, puis à 1.000 MW en 2030, soit 3,3% de la production nationale.



Selon les estimations de GreenID, une organisation non gouvernementale vietnamienne spécialisée dans les études sur l'environnement, le potentiel de production de l’énergie solaire est de 13.000 MW.



Le 17 mai, 75 entreprises du Conseil britannique de l’industrie énergétique (EIC) sont venues au Vietnam pour étudier l’édification de la chaîne de valeur dans le secteur énergétique. Lors cet évènement, Stuart Broadley, CEO de EIC, a estimée que le Vietnam est ''une destination idéale'' pour les investisseurs dans le secteur de l’énergie renouvelable.



Vague d’investissements

Une centrale éolienne dans la province de Ninh Thuân (Centre). Photo : VNA

L'énergie solaire est une nouvelle tendance des investisseurs étrangers au Vietnam en 2019. En avril dernier, l’investisseur thaïlandais du parc solaire de Hoa Hôi a décidé de verser 216,7 millions de dollars dans ce projet implanté dans le district de Phu Hoa, province de Phu Yên (Centre). Il s'agit du quatrième grand projet d'investissement étranger au Vietnam depuis le début de l'année. Ce parc solaire de 260 ha aura une capacité de 257 MW une fois les travaux achevés (au deuxième trimestre 2019).



En 2018, B. Grimm Power PLC Company a acquis pour 32,5 millions de dollars 80% du capital de la société par actions TTP Phu Yên, maître d’ouvrage de ce projet qui serait opérationnel en juin prochain.



Auparavant, plusieurs entreprises étrangères avaient également investi dans des projets d'énergie solaire au Vietnam. En 2018, Sermsang International a acquis pour 17,6 millions de dollars 80% du capital du projet d'énergie solaire de Binh Nguyên, dans la province centrale de Quang Ngai, d’une capacité de 49,61 MW.



La compagnie thaïlandaise Gulf Energy Development s'est associée à Green Energy Company pour développer un projet dans la province de Tây Ninh. La partie thaïlandaise détient 49% du capital de ce projet qui, d’une capacité de 48 MW, nécessite un fonds de 66 millions de dollars.



L’entreprise SuperblockPcl a l’intention d’investir pour construire des parcs éoliens d’une puissance totale de 700 MW au Vietnam. Un investissement de 56 milliards de bahts (1,76 milliard de dollars) est prévu. La première phase des travaux consistera à construire trois parcs éoliens dans les provinces de Bac Liêu (142 MW), Soc Trang (98 MW) et Cân Tho (100 MW), qui seront mis en service en 2020. La deuxième phase débutera dès que la première sera achevée, toujours dans ces trois localités, avec une puissance totale de 360 MW.



Selon le vice-ministre du Commerce et de l’Industrie, le gouvernement a approuvé la stratégie nationale 2015-2030 sur l’énergie renouvelable, qui fixe les objectifs de 101 milliards de kMW d’énergies renouvelables en 2020, 186 milliards de kMW en 2030 et 452 milliards de kMW en 2050.-CVN/VNA