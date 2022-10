Hanoï, 18 octobre (VNA)- La province centrale de Quang Tri et le groupe énergétique thaïlandais Egati ont convenu d'annuler le projet de construction d'une centrale thermoélectrique dans la zone économique du sud-est.



Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Hung, a déclaré que la position constante de la ville n'est pas de troquer l'environnement contre un gain économique et que ce n'est pas un projet prioritaire.



La décision a reçu le soutien de milliers d'habitants qui vivent dans les zones sous-jacentes du complexe industriel énergétique, puisque l'usine Etiga utilisera des combustibles fossiles, principalement du charbon.



Selon des recherches récentes, la fine poussière de charbon tue 52.000 personnes chaque année au début des États-Unis, 115.000 cas en Inde et des conséquences indicibles en Chine.



Dès lors, l'annulation du projet a fait l'unanimité de la population. De plus, il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Vietnam dans le secteur de la production d'énergie, respectant ainsi ses engagements pris lors de la 26ème Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP26). - VNA

source