Dans une zone de quarantaine à Ninh Binh (Photo: VNA)

Hanoi, 8 mai (VNA) - Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été enregistré au Vietnam le 8 mai au soir, marquant ainsi le 22e jour consécutif sans infection dans la communauté, selon le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle de COVID-19.Parmi les 288 patients au total, 148 sont venus de l’étranger et les autres ont été infectés par le coronavirus dans la communauté.Jusqu'à présent, le pays n'a signalé aucun décès dû à la maladie.Le 8 mai également, huit patients ont été déclarés complètement rétablis, ce qui porte le nombre total de récupérations à 241.Les 47 autres cas sont sous traitement dans six établissements de santé, dont 10 ont été testés négatifs une fois et quatre négatifs au moins deux fois.16 525 personnes en contact étroit avec les patients et entrées dans le pays depuis les zones touchées par la pandémie sont mises en quarantaine, dont 162 dans les hôpitaux, 6 693 dans les zones de quarantaine concentrée et 9 670 à domicile. -VNA