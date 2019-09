Pékin (VNA) – Le Vietnam qui assumera l’an prochain la présidence de l’ASEAN et un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021, promouvra son rôle de membre responsable de la communauté internationale, a déclaré mercredi 11 septembre à Pékin l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khôi.

Vue de la cérémonie de célébration de la 74e Fête nationale du Vietnam, le 11 septembre à Pékin, en Chine. Photo : VNA

Le Vietnam continue de persister dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation de ses relations internationales, a-t-il souligné lors d’une cérémonie de célébration de la 74e Fête nationale du Vietnam à laquelle ont assisté notamment le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Luo Zhaohui et de nombreux officiels chinois et diplomates étrangers.



Le pays continue de faire valoir son rôle de membre responsable de la communauté internationale, de promouvoir le règlement des différends et désaccords par des mesures pacifiques, sur la base de la Charte de l’ONU et du droit international, y compris la Convention de l’ONU sur le droit de la mer de 1982, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, a-t-il indiqué.



L’ambassadeur Dang Minh Khôi a présenté aux hôtes la situation socio-économique du Vietnam, évoquant une croissance du PIB de 7,08% en 2018 qui est supérieure à la moyenne régionale et mondiale, une valeur des échanges commerciaux de plus de 350 milliards de dollars durant les huit premiers mois de 2019, en hausse de 8,3%, et 9,8 millions d’arrivées internationales, soit une progression de près de 8%.



Hôtes et invités à la cérémonie, le 11 septembre à Pékin. Photo : VNA

Le diplomate a exprimé sa joie devant le fait que la relation entre le Vietnam et la Chine continuait ces derniers temps de maintenir la tendance de développement positif et a enregistré de nouveaux progrès, que la coopération économique et commerciale, et d'investissement entre les deux pays poursuivait sa dynamique de croissance, et que la coopération culturelle, touristique et les échanges populaires s'est animée.

Le Vietnam est depuis trois ans consécutifs le premier partenaire commercial de la Chine dans l’ASEAN et le huitième dans le monde. Les deux parties entretiennent des visites et des contacts réguliers entre les hauts responsables des deux pays, tels que la participation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc au 2e Forum de "la Ceinture et la Route" en avril 2019 à Pékin et la visite officielle en juillet 2019 en Chine de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.

D’ici la fin de l’année, certains dirigeants des deux parties devraient effectuer des visites réciproques et coprésider les mécanismes de coopération importants entre les deux Partis et les deux pays. Les deux parties ont également convenu de conjuguer leurs efforts pour maintenir la paix, la stabilité, contrôler et traiter de manière satisfaisante leurs différends en mer, a-t-il encore indiqué. – VNA