Hanoï, 17 septembre (VNA) - Durant plus de sept décennies, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1950 jusqu'à aujourd'hui, la coopération a toujours été le principal courant des relations entre le Vietnam et la Chine.

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au stand commercial du Vietnam à CAEXPO. Photo : VNA

C'est ce qu'a déclaré le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, membre de la délégation qui accompagne le Premier ministre Pham Minh Chinh dans sa participation à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).En 2008, la Chine a été le premier pays à établir un partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Vietnam, le cadre de coopération le plus large et le plus étendu que ce pays indochinois ait établi avec les pays du monde à ce jour, a-t-il noté.Le Parti communiste du Vietnam (PCV), l'État et le peuple vietnamiens considèrent le développement de relations de bon voisinage et d'un partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine comme une politique cohérente et à long terme, un choix stratégique et une priorité politique absolue dans la politique extérieure du Vietnam, a-t-il réitéré.Ces dernières années, sous la direction des deux plus hauts dirigeants des Partis des deux pays, en particulier après la visite officielle historique du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, en Chine fin 2022, le partenariat bilatéral de coopération stratégique intégrale s'est constamment renforcé, a-t-il souligné, ajoutant que des échanges et des contacts à tous les niveaux ont lieu périodiquement.D'autre part, il a souligné la croissance et l'établissement consécutif de nouveaux records de coopération économique, commerciale et d'investissement, affirmant que la Chine était le plus grand partenaire commercial du Vietnam depuis de nombreuses années, tandis que le pays indochinois est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial au sein de l’ASEAN et le sixième au monde.Dans le contexte de la situation mondiale et régionale complexe actuelle, maintenir des relations stables, saines et approfondies entre le Vietnam et la Chine est une exigence objective et a une signification importante pour le développement à long terme de chaque pays, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement de la région.À cet égard, le responsable a exprimé l'espoir que tous les niveaux et secteurs des deux parties se concentreront sur le renforcement et l'approfondissement des perceptions communes de haut niveau des deux Partis et des deux pays et continueront à promouvoir la coopération multiforme.De même, il a préconisé le renforcement de la confiance politique à travers des contacts à tous les niveaux, notamment des échanges stratégiques entre les plus hauts dirigeants des deux pays, le maintien et la collaboration entre les localités et la collaboration étroit du travaul extérieur du Parti, de l’État et de la population.Dans le même temps, il a exhorté à renforcer le rôle de coordination du Comité de direction de la coopération bilatérale Vietnam-Chine ; promouvoir activement les échanges au sein de l’Organe législatif et du Front de la Patrie vietnamienne avec l'Assemblée populaire nationale et la Conférence consultative politique du peuple chinois.Il a également recommandé d'améliorer la qualité de la coopération pratique dans tous les domaines, en mettant l'accent sur l'économie, le commerce, l'investissement ; promouvoir le rôle et l'efficacité des mécanismes de coopération en matière de financement monétaire et d'infrastructures ; promouvoir le développement plus équilibré des relations commerciales bilatérales ; mettre activement en œuvre des projets de coopération reliant les infrastructures de transport routier et ferroviaire entre les deux pays.D'autre part, il a également évoqué le contrôle et la résolution satisfaisante des divergences, sur la base du respect strict des accords de haut niveau et des perceptions communes, le respect des intérêts légitimes de chacun et conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement de la région et du monde.A cette occasion, le ministre Nguyen Hong Dien a également évoqué le rôle de CAEXPO et CABIS dans le développement du rôle de l'ASEAN en tant que plus grand partenaire commercial de la Chine et la Chine en tant que principal partenaire commercial des pays membres du bloc, dont le Vietnam.Le Vietnam constitue toujours le pays qui participe à CAEXPO avec la plus grande échelle d'activité, la plus grande superficie et le plus grand nombre de stands exposant des produits à toutes les foires.Il a exprimé l'espoir que CAEXPO sera l'un des moteurs importants pour promouvoir le développement commun de l'ASEAN, de la Chine et des pays membres du Partenariat économique régional global (RCEP) et de l'initiative « la Ceinture et la Route ».