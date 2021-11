Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du 13e Sommet de l'ASEM. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur invitation de son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a assisté au 13e Sommet de l’ASEM et aux activités connexes les 25 et 26 novembre, sous forme de visioconférence.

Lors d’une interview accordée à un reporter de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Dang Hoang Giang a souligné les résultats marquants du 13e Sommet de l’ASEM.



Les trois documents importants ont été approuvés, dont la Déclaration du président de l'ASEM13, la Déclaration sur la reprise socio-économique post-COVID-19, et la Déclaration sur la voie à suivre pour la connectivité de l'ASEM.

Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Dang Hoang Giang. Photo: VNA

Selon Dang Hoang Giang, en tant que membre fondateur de l'ASEM, au cours de ces 20 dernières années, le Vietnam a participé de manière active et proactive au processus de l'ASEM et a lancé de nombreuses mesures et initiatives pour promouvoir la coopération au sein de l'ASEM dans tous les domaines.



Par conséquent, le Premier ministre a avancé de nombreuses initiatives pour promouvoir l’ASEM dont le renforcement de la solidarité, du mutilatéralisme dans l’ASEM pour régler les questions communes et mondiales, avec l’esprit de placer le peuple au centre et au moteur du développement. Il a également proposé aux pays de partager les ressources, notamment en matière de vaccins et de médicaments, pour accélérer la coopération dans la lutte contre le COVID-19 ; de soutenir davantage les pays en voie de développement dans l’amélioration de leur capacité à faire face aux défis globaux.

En outre, le Premier ministre a suggéré aux pays de l'ASEM de renforcer leur coopération dans la promotion de la transformation numérique, la formation des ressources humaines, les énergies renouvelables, les énergies vertes, la réponse au changement climatique, la promotion de la coopération public-privé pour mobiliser des ressources pour le développement. Le Premier ministre a également annoncé la proposition du Vietnam d'organiser une table ronde de l'ASEM sur l'économie numérique en 2022. Le chef du gouvernement a aussi partagé les expériences du Vietnam dans la réponse au COVID-19 et la reprise économique.

Le Vietnam était prêt à renforcer la coopération avec les pays de l’ASEM pour la paix, le développement et la prospérité en Asie et en Europe, a-t-il affirmé. -VNA