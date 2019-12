La Havane (VNA) – Le Vietnam participera au tant qu’invité d’honneur à la Foire internationale du livre de La Havane prévu du 6 au 12 février 2020.

Ce sera l'occasion pour les lecteurs de Cuba d'avoir un aperçu de la littérature vietnamienne, d'apprendre et d'apprécier les caractéristiques uniques de la culture et des coutumes du pays.

Elle permettra également aux éditeurs cubains et vietnamiens d'échanger et de nouer des coopérations.

Organisée tous les deux ans pour la première fois en 1982, la Foire internationale du livre de La Havane est devenue un événement annuelle depuis 2000, avec la participation de centaines d'éditeurs de nombreux pays à travers le monde. Elle est considérée comme le plus important festival littéraire et d'édition de Cuba, et de l’Amérique latine en général.

En plus l’exposition des livres, la foire comprend également une multitude d'activités dans de nombreux domaines tels que cinéma, arts visuels, musique, littérature et histoire.

Chaque année, la Foire internationale du livre de La Havane honore un écrivain ou une figure culturelle célèbre ainsi qu'un invité d'honneur international. -VNA