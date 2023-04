Hanoi (VNA) – Le Vietnam a progressé d'une place pour se classer au 95e rang au classement mondial masculin de la FIFA pour le mois de mars.

Le Vietnam occupe la 95e position au monde et la 16e en Asie au classement mondial de la FIFA en mars. Photo: VNA

En Asie, le Vietnam s’est classé 16e, également en hausse d’une place par rapport au mois précédent, et a conservé sa position de n°1 en Asie du Sud-Est.Pendant ce temps, la Thaïlande, vice-championne d’Asie du Sud-Est, a perdu trois places au 114e rang mondial.Les cinq premiers en Asie sont restés le Japon (20e au niveau mondial), l’Iran (24e), la République de Corée (27e), l’Australie (29e) et l’Arabie saoudite (54e).Champion du monde au Qatar en 2022, l’Argentine a pris la première place du classement FIFA au détriment du Brésil rétrogradé à la troisième place. La France est passée deuxième grâce à des succès décrochés en matches éliminatoires pour l’UEFA EURO 2024 face aux Pays-Bas et à la République d’Irlande.Le classement mondial masculin de la FIFA de mars est particulièrement important pour les équipes participant à la Coupe d’Asie de l’AFC 2023, car leurs positions dans cette liste serviront de base à la Fédération asiatique de football (AFC) pour les classer avant le tirage au sort du tournoi.Avec la 16e place en Asie, le Vietnam sera dans le groupe 3, avec Bahreïn, la Syrie, la Palestine, le Kirghizistan et le Liban. Pendant ce temps, d’autres équipes d’Asie du Sud-Est, à savoir la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie, seront dans le groupe 4 avec l’Inde, le Tadjikistan et Hong Kong.Le groupe 1 comprend le pays hôte, le Qatar, le Japon, l’Iran, la République de Corée, l’Australie et l’Arabie saoudite. Le groupe 2 rassemble l’Irak, les Emirats Arabes Unis, Oman, l’Ouzbékistan, la Chine et la Jordanie. – VNA