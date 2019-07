Hanoi (VNA) – Malgré les engagements pris en faveur des Objectifs de développement durable (ODD), de nombreux gouvernements doivent encore prendre des mesures importantes pour atteindre leurs objectifs, selon un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD.

Couverture du rapport sur le développement durable 2019. Photo : VNA

Le rapport sur le développement durable 2019 couvre les 193 États membres des Nations Unies. Préparé par des équipes indépendantes d’experts du Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN) et de la fondation allemande Bertelsmann, il présente des données sur les indicateurs de suivi des ODDUne fois encore, les pays nordiques arrivent en tête de l’indice ODD. Le Danemark décroche la première place avec 85,2 points sur 100, tandis que l’Afrique centrale s’est classée au dernier dernier avec 39,1 points.Le score moyen des pays de l’Asie du Sud-Est est de 65,7, dont la Thaïlande arrive en tête avec 73 points, se classant au 40e rang. Les pays restants incluent le Vietnam (54e, gagnant 3 places par rapport à 2018), Singapour (66e), la Malaisie (68e), les Philippines (97e), l’Indonésie (102e), le Myanmar (110e), le Laos (111e) et le Cambodge (112e).Il s’agit de la quatrième édition de l’examen annuel de la performance des pays vis-à-vis des 17 ODD préparé conjointement par la Bertelsmann Stiftung et le Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN).Le rapport couvre les 193 États membres des Nations unies et présente des données sur les changements des indicateurs des ODD, ainsi que des calculs de trajectoires jusqu’en 2030. – VNA