Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un meeting en réponse à la Journée mondiale de lutte contre le sida a eu lieu samedi matin 1er décembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

La ministre de la Santé Nguyên Thi Kim Tiên lors de la cérémonie. Photo: VNA



Prenant la parole lors de la cérémonie, la ministre de la Santé Nguyên Thi Kim Tiên a indiqué que 2018 était la 10e année consécutive où le sida était sous contrôle au Vietnam. Plus de 131.000 patients suivent un traitement antirétroviral, et plus de 54.000 autres sont traités par la méthadone. Toutefois, chaque année, il y a toujours plus de 8.000 nouveaux séropositifs détectés et de 3.000 à 4.000 morts du sida.

Le mois d’action national de lutte contre le sida est placé cette année sous le thème «Agissons ensemble pour atteindre les objectifs 90-90-90 en 2020!» C’est-à-dire 90% de séropositifs au courant de leur séropositivité, 90% de séropositifs suivant un traitement antirétroviral et pour 90% de ces derniers, un niveau faible d’infection.

Après le meeting, les participants ont offert des cadeaux aux séropositifs soignés à l’hôpital Pham Ngoc Thach.

Photo: VNA



Placée sous le thème «Connais ton statut», l’édition 2018 de la Journée mondiale de lutte contre le sida est axée sur le dépistage du VIH, essentiel pour étendre la couverture du traitement et s’assurer que les personnes vivant avec le VIH puissent mener une vie productive et en bonne santé.

Dans le monde, un quart des personnes qui vivent avec le sida ignorent qu’elles sont porteuses du virus et ne prennent pas les décisions qui s’imposent en ce qui concerne la prévention, le traitement et les autres services d’aide et de soin.

La Journée mondiale de lutte contre le sida a été instaurée en 1988 lors du Sommet mondial des ministres de la Santé sur les programmes de prévention du sida. Depuis lors, chaque année, les agences des Nations unies, les gouvernements et la société civile se rassemblent à cette occasion pour faire campagne sur des thèmes spécifiques concernant le sida. – VNA