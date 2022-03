Hanoi (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi 1er mars suivre de près la situation en Ukraine où environ 7.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient, affirmant que le Vietnam évacue et rapatrie ses citoyens en Ukraine selon leur souhait.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

Le ministère des Affaires étrangères a déployé d’urgence le travail de protection des citoyens dès l’apparition des tensions en Ukraine, accordant la plus haute priorité à la protection de leur vie, de leurs biens et de leurs intérêts légitimes, a fait savoir sa porte-parole Lê Thi Thu Hang à la presse à Hanoi.

Les organes de représentation du Vietnam en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie répondent présents sur les hotlines, travaillent avec les autorités locales pour mettre à jour la situation des Vietnamiens venant d’Ukraine et demandent de facilier leur entrée, leur transit et leur séjour temporaire, de leur fournir des articles de première nécessité, et se coordonner avec les associations communautaires pour venir en aide aux personnes évacuées, a-t-elle indiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a également demandé aux autorités compétentes de créer un couloir sûr pour leur évacuation. Le Vietnam a demandé aux agences des Nations unies et à d’autres pays de la région de collaborer pour assurer les conditions essentielles, la sécurité et la sûreté, et l’évacutation des expatriés, a ajouté la porte-parole.

Des citoyens vietnamiens dans des abris souterrains en Ukraine. Photo : VNA

A midi mardi 1er mars 2022, environ 200 citoyens vietnamiens ont bénéficié de l’aide de l’ambassade du Vietnam et des associations ukrainiennes pour quitter la zone de conflit et aucun domage n’a été signalé jusqu’à présent.

Selon la porte-parole, l’ambassade du Vietnam en Ukraine prennent régulièrement contact avec la communauté vietnamienne dans ce pays ainsi qu’avec les autorités locales pour assurer la sécurité des citoyens et des entreprises vietnamiennes. Des plans de protection ont été élaborés conjointement avec les organes au Vietnam.

Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam en Ukraine et le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger fournissent des recommandations aux citoyens, y compris le suivi des instructions des autorités locales, l’approvisionnement en articles de première nécessité et le maintien des contacts via les hotlines.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a demandé aux unités du ministère de mettre en œuvre d’urgence le télégramme n°201/CĐ-TTg du Premier ministre en date du 26 février 2022 sur la protection des citoyens et personnes morales vietnamiens et certaines questions relatives à la situation en Ukraine.

Le ministère a coordonné avec les ministères, les secteurs, les organes compétents, les compagnies aériennes nationales, les organes de représentation en Ukraine pour élaborer un plan visant à assurer la sécurité et les conditions nécessaires pour évacuer les citoyens vietnamiens de la zone de guerre et les rapatrier en cas de souhait. – VNA