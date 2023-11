Les personnes régulièrement exposées à des poussières fines peuvent éprouver des problèmes de santé tels que des éternuements, un écoulement nasal, des difficultés respiratoires et des yeux secs. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a développé un système de stations de surveillance hydrométéorologiques et environnementales, notamment la surveillance des dépôts acides, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Lê Công Thanh, lors de la 25e session de la réunion intergouvernementale sur le réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l'Est (EANET) qui s'est tenu à Hanoï le 29 novembre.

Le vice-ministre Lê Công Thanh a déclaré que la pollution de l'air et les dépôts acides sont devenus des problèmes urgents non seulement au Vietnam mais aussi dans presque tous les pays d'Asie et du monde.

La pollution de l’air et les dépôts acides ont un impact négatif sur la vie humaine et l’écosystème. Les dépôts acides dégradent les habitats naturels, les sols, les milieux aquatiques et les écosystèmes, entraînant de graves conséquences pour les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la construction. Ce fléau affecte notamment la santé humaine. Le contrôle des dépôts acides est difficile et nécessite des recherches interdisciplinaires et une coopération entre les pays partageant une frontière commune, a souligné Lê Công Thanh.

Marlene Nilsson, directrice régionale adjointe du bureau régional du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) pour l'Asie et le Pacifique, a déclaré que le Vietnam était l'un des premiers pays à rejoindre EANET.

Ces 20 dernières années, le Vietnam a construit et exploité un réseau de surveillance des dépôts acides de haute qualité à travers le pays. Les résultats obtenus grâce au réseau de surveillance ont contribué de manière significative aux rapports d'évaluation sur l'état actuel et les tendances des dépôts acides et de la pollution atmosphérique dans la région de l'Asie de l'Est, a-t-elle indiqué.

EANET a été créé en 2001 en tant qu'initiative intergouvernementale visant à créer une compréhension commune de l'état des problèmes de dépôts acides en Asie de l'Est. Il fournit une contribution utile à la prise de décision à différents niveaux et favorise la coopération entre les pays. À l'heure actuelle, 13 pays d'Asie de l'Est participent à EANET. -VNA